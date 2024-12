Nach acht Jahren Rechtsstreit: Scheidung! Angelina Jolie und Brad Pitt einigen sich endlich

Einer der längsten Scheidungsprozesse Hollywoods scheint sich nun endlich dem Ende zu nähern: Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49) sollen sich nach acht Jahren intensiven Rechtsstreits geeinigt haben. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf Jolies Anwälte. Beide haben demnach am Montag, 30. Dezember, die Scheidungsunterlagen unterschrieben.

Angelina Jolie soll erschöpft, aber auch erleichtert sein

Schauspielerin Angelina Jolie reichte die Scheidung am 19. September 2016 aufgrund unüberbrückbarer Differenzen ein, nach zwei Jahren Ehe und zwölf gemeinsamen Jahren. In den vergangenen Jahren stritten die Hollywoodstars um das Sorgerecht und ihre Immobilien. "Vor mehr als acht Jahren reichte Angelina die Scheidung von Mr. Pitt ein. Sie und die Kinder verließen alle Besitztümer, die sie mit Mr. Pitt geteilt hatten, und seit dieser Zeit konzentrierte sie sich darauf, Frieden und Heilung für ihre Familie zu finden", sagte Jolies Anwalt James Simon in einer Erklärung gegenüber "People". "Dies ist nur ein Teil eines langen Prozesses, der vor acht Jahren begann. Ehrlich gesagt ist Angelina erschöpft, aber sie ist erleichtert, dass dieser eine Teil vorbei ist."

Angelina Jolie und Brad Pitt waren als "Brangelina" einst das Traumpaar von Hollywood. Sie lernten sich 2005 bei den Dreharbeiten für den Film "Mr. & Mrs. Smith" kennen. Ihre Verlobung gaben sie im April 2012 bekannt, die Hochzeit erfolgte 2014. Sie haben zusammen drei adoptierte und drei leibliche Kinder. Auslöser der für die Öffentlichkeit überraschende Trennung soll ein Streit in einem Privatjet gewesen sein, bei der Pitt laut Jolie gewalttätig gegenüber den Kindern gewesen sein soll. Vier Monate später gab das ehemalige Paar eine gemeinsame Erklärung ab, in der es hieß, dass man sich darauf geeinigt habe, die Scheidung in einem privaten Forum abzuwickeln und künftige Einzelheiten der Scheidung durch die Einschaltung eines privaten Richters vertraulich zu behandeln.

Um ihr Weingut streiten sie weiter

Dennoch folgte ein langer Rechtsstreit. Im April 2019 erklärte ein Richter das Paar für alleinstehend. Im Mai 2021 sprach ein Richter Pitt das gemeinsame Sorgerecht zu, die Entscheidung wurde jedoch zwei Monate später aufgehoben, nachdem festgestellt wurde, dass der Richter einen Interessenkonflikt hatte. Das Paar stritt weiter um das Sorgerecht und über juristische Fragen im Zusammenhang mit dem gemeinsamen französischen Anwesen und Weingut Château Miraval im Wert von 164 Millionen Dollar.

Pitt verklagte Jolie im Februar 2022 wegen des Verkaufs ihres Anteils an Château Miraval, woraufhin sie Gegenklage einreichte, in der sie erklärte, ihr Ex würde "einen rachsüchtigen Krieg" gegen sie führen. Auch 2024 hielt dieser Streit an. Im November konnte Jolie einen juristischen Sieg erringen, als ein Richter in dem Fall entschied, dass Pitt Dokumente offenlegen muss.