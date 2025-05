Nach acht Jahren in den USA: James Corden liebäugelt mit Londoner Bürgermeisteramt

Nach acht Jahren in den USA

1 Könnte James Corden bald Bürgermeister von London werden? Foto: AdMedia/ImageCollect

Nach acht Jahren als Late-Night-Moderator in Los Angeles und seiner Rückkehr nach Großbritannien hat James Corden offenbar neue Karrierepläne. Der Schauspieler und Komiker soll Ambitionen auf das Amt des Londoner Bürgermeisters haben.











Schauspieler und Moderator James Corden (46) könnte nach seiner Rückkehr aus den USA eine überraschende Karrierewende einschlagen. Wie die britische Zeitung "Mail on Sunday" enthüllt, soll der "Gavin and Stacey"-Star Interesse an einer Kandidatur für das Amt des Londoner Bürgermeisters geäußert haben.