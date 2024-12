Nach Achillessehnen-OP von Nationalspieler: Joshua Kimmich überrascht verletzten Henrichs mit Döner-Sandwich

Ein Döner gegen den Verletzungsfrust: Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs hat vor seiner Achillessehnen-Operation kulinarische Genesungswünsche von Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich erhalten. Wie der Profi von RB Leipzig in einem Video auf YouTube erzählt, schickte ihm Kimmich vor dem Eingriff ein Döner-Sandwich per Lieferdienst direkt ans Krankenbett. Henrichs wurde nach seinem Achillessehnenriss am Montag in einem Münchner Klinikum operiert.

„Es ist einfach ein Döner gekommen. Jo Kimmich schreibt mir sowieso die ganze Zeit, wirklich ein super Kapitän, super Typ, wirklich top in allem, was er macht. Und dann schreibt er mir gerade: Ist der Döner angekommen? Ich denk mir: Hä, was ist los?“, schildert Henrichs in dem am Montagabend veröffentlichten Video: „Der hat mir einen Döner hier hinbestellt, einen Tag vor der OP, damit ich mich nochmal richtig gut ernähren kann, gestärkt in die OP gehen kann.“

Ab Minute neun kommt Henrichs auf Kimmich zu sprechen:

Vorzeitiges Saison-Aus für den 19-maligen Nationalspieler

Rechtsverteidiger Henrichs war kurz vor dem Ende des Bundesligaspiels beim FC Bayern (1:5) am vergangenen Freitag ohne Einwirkung eines Gegenspielers auf den Rasen gefallen, hielt sich danach das rechte Bein und musste nach einer Versorgung durch Sanitäter mit einer Trage in die Kabine gebracht werden. Die bittere Diagnose bedeutet das vorzeitige Saison-Aus für den 19-maligen Nationalspieler.

„Ich habe so geheult“, berichtete Henrichs von den ersten Momenten nach der Verletzung. Der große Zuspruch, nicht zuletzt von DFB-Kollege Kimmich, tue ihm aber gut. „Das sind so Sachen, die bekommt man von außen gar nicht mit. Aber wirklich richtig geile Aktion. Man kann dankbar sein, dass die Leute sich so um einen kümmern. An dieser Stelle: Ich bin froh, dass Jo sich um mich sorgt“, sagte der 27-Jährige.