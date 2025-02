Nach Abstimmung: Bunt statt braun - Demonstrationen gegen AfD und CDU-Kurs

3 Zahlreiche Menschen demonstrieren in Berlin für die "Brandmauer", also eine Abgrenzung der Union zur AfD. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag machen auch am Sonntag wieder zahlreiche Demonstranten ihrem Unmut Luft. Eine kreative Form des Protests zeigt sich in Köln.











Link kopiert



Berlin - Aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sind erneut zahlreiche Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Allein in Berlin wurden am Sonntag 20.000 Demonstranten erwartet. Auch in Regensburg, Ulm, Kiel, Potsdam und Braunschweig zog es Menschen auf die Straße, während es in Köln eine Bootsdemo auf dem Rhein gab.