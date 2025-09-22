Nach Absetzung: Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt Dienstag zurück

1 Jimmy Kimmel kehrt mit seiner Late-Night-Show wohl schon am Dienstag zurück ins Fernsehen (Archivfoto). Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa/Scott A Garfitt

Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel wurde wegen einer umstrittenen Äußerung zu Charlie Kirk abgesetzt. Am Dienstag soll sie auf die Bildschirme zurückkehren.











Link kopiert



Die vorübergehend abgesetzte Late-Night-Show des bekannten US-Moderators Jimmy Kimmel geht am Dienstag wieder auf Sendung. Das teilte der Disney-Konzern am Montag mit, dessen Tochter ABC Kimmels Show bisher ausstrahlte. Der Moderator hatte der US-Regierung von Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Ermordung des Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen. Nach einer Drohung der Trump-nahen Medienaufsichtsbehörde mit einem Lizenzentzug für ABC verkündete der Sender daraufhin vor vier Tagen das Aus für Kimmels Show.