1 Prinzessin Kate und Prinz William in der Royal Albert Hall in London. Foto: NUNN SYNDICATION LIMITED 2024/ddp

Prinzessin Kate kommt nach Abschluss ihrer Chemotherapie langsam zurück in die Öffentlichkeit. In London legte sie nun einen strahlenden Auftritt hin.











Prinzessin Kate (42) hat am Samstag am jährlichen "Festival of Remembrance" in der Royal Albert Hall in London teilgenommen. Vor zwei Monaten hatte die an Krebs erkrankte Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) bekannt gegeben, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat.