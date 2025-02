Weltmeister Markus Baur wird Sportdirektor in der dritten Liga

1 Seit seinem Abschied als Trainer von Frisch Auf Göppingen war Markus Baur ohne Job – nun wird der Sportdirektor in der dritten Liga. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Neue Aufgabe für Markus Baur: Der ehemalige Trainer des TVB Stuttgart und von Frisch Auf Göppingen steigt in der neuen Saison bei der HG Saarlouis ein.











Als Spieler war Markus Baur Europameister 2004 und Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2007, danach unter anderem Trainer beim TVB Stuttgart (2016 bis 2018) und zuletzt von November 2022 bis Juni 2024 Coach bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen. In der kommenden Saison nimmt der 54-Jährige eine Aufgabe in der dritten Liga an.