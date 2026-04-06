Mit dem Abschied von Batic und Leitmayr endet in München eine Ära. Doch der BR setzt beim "Tatort" nicht auf einen harten Neuanfang: Kalli Hammermann, seit 2014 dabei, soll als vertraute Figur den Übergang prägen. Auch sein neuer Kollege Nikola Buvak war bereits zu sehen.
Mit Batic und Leitmayr endet in München nicht einfach nur ein weiteres Ermittlerduo. Es geht eine Fernsehpartnerschaft, die den Münchner "Tatort" über Jahrzehnte geprägt hat: zwei Figuren, deren Reibung, Verlässlichkeit und trockener Humor für viele Zuschauer fast so wichtig war wie die Fälle selbst. Gerade deshalb ist der Umbruch nach ihrem Abschied heikel.