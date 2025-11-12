Nach Absage von VfB-Weihnachtssingen: Große Nachfrage nach Tickets für das Weihnachtssingen im Gazi-Stadion

Nach der Absage des VfB-Weihnachtssingens ist der Ansturm auf das Weihnachtssingen im Gazi-Stadion riesig. Sitzplätze sind ausverkauft, Stehplätze auf der Osttribüne noch verfügbar.

Die Nachfrage ist riesig, aber es sind noch Karten erhältlich: Für das diesjährige Weihnachtssingen im Gazi-Stadion auf der Waldau sind keine Sitzplätze mehr verfügbar, im Stehplatzbereich gibt es aber durchaus noch Karten. Am 21. Dezember werden Fans gemeinsam mit Patrick Bopp, Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke und der Begleitband des Weihnachtssingens Weihnachtslieder singen.

Schon zum Vorverkaufsstart gab es einen Riesenansturm auf Karten. „Innerhalb von Minuten waren alle Sitzplätze weg“, sagt Pressesprecherin Nicola Steller. Wer dennoch dabei sein möchte, kann sich auf die Warteliste für Sitzplätze eintragen. Stehplätze auf der Osttribüne sind weiterhin erhältlich.

Chor der DHBW Stuttgart erstmals dabei

Für ein besonderes Klangerlebnis sorgt in diesem Jahr erstmals der Chor der DHBW Stuttgart. Die Sängerinnen und Sänger verteilen sich auf die Tribünen und erweitern so das Klangbild im Stadion. „Das wird ein besonderes Erlebnis“, so Steller.

Fans des Stuttgarter Weihnachtssingens sollten sich also schnell ihre Tickets sichern – die Nachfrage bleibt hoch, die Vorfreude auf das Fest ist bereits spürbar.