Nach abgesagten Konzerten: Überraschend neue Termine für Ayliva in Stuttgart – noch in diesem Jahr

Nach drei krankheitsbedingten Konzert-Absagen wird Ayliva ihre Auftritte in Stuttgart nun überraschend doch nachholen. Die Fans der deutschen Sängerin müssen nicht lange warten.
„Stuttgart“ schreibt Ayliva am Donnerstag in ihrer Instagram-Story „ihr werdet euch sehr freuen“. Die Auflösung liefert die deutsche Sängerin aus Recklinghausen auf dem nächsten Slide: „Die krankheitsbedingt ausgefallenen Shows können doch noch in diesem Jahr in der Schleyer-Halle nachgeholt werden.“ Das kommt überraschend, denn nach den drei kurzfristig und krankheitsbedingten Konzert-Absagen für Oktober in Stuttgart teilte Ayliva mit, dass keine Ersatztermine stattfinden werden.