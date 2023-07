Nach Abflug in Fluorn-Winzeln

4 In einem Wald bei Mönchweiler ist ein Flugzeug abgestürzt. Einsatzkräfte halten eine Lagebesprechung ab. Foto: Cornelia Spitz

In einem Waldstück bei Mönchweiler hinter dem Gewerbegebiet bei der Waldstraße ist am Donnerstagmorgen ein Flugzeug abgestürzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist aktuell vor Ort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Motorsegler ist am Morgen in einem Waldstück hinter der Firma Henngineered (ehemals VMR) abgestürzt. Der 64-jährige Pilot des Flugzeugs kam dabei ums Leben. Das Flugzeug war gegen 10.20 Uhr in Fluorn-Winzeln gestartet.