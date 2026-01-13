Nach A Knight of the Seven Kingdoms: George R. R. Martin stellt neue GoT-Geschichten in Aussicht

"Game Of Thrones" bleibt ein Dauerbrenner: George R. R. Martin spricht über Ideen für neue Geschichten und damit auch mögliche weitere Spin-off-Serien.

Gut 14 Jahre nach der Erstausstrahlung von "Game of Thrones" ist das Kapitel Westeros für den Autoren George R. R. Martin (77) noch lange nicht abgeschlossen. Der Schriftsteller und Kopf hinter der Vorlage für die Erfolgsserie macht deutlich, dass er sich weitere Geschichten - und damit auch mögliche Serienableger aus seinem Fantasy-Universum - gut vorstellen kann. Kurz vor dem Start des "Game of Thrones"-Spin-offs "A Knight of the Seven Kingdoms" war Martin in einem begleitenden Podcast zu Gast, um Fans auf den Serienstart einzustimmen.

"A Knight of the Seven Kingdoms" spielt rund hundert Jahre vor "GoT" Für "A Knight of the Seven Kingdoms" adaptiert HBO die Sammlung "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben", die George R. R. Martin als in sich geschlossene Geschichten mit eigenständigen Figuren und Handlungssträngen verfasst hat. "Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je als Autor getroffen habe", sagt Martin im Podcast darüber. Die neue Serie spielt rund hundert Jahre vor den Ereignissen aus "Game of Thrones".

Während "Game of Thrones" ein Fantasy-Epos ist, das die Handlung aus der Sicht vieler Charaktere begleitet, wird "A Knight of the Seven Kingdoms" aus einer anderen Perspektive erzählt: Der Ritter Ser Duncan und sein Knappe Egg ziehen durch Westeros - zu einer Zeit, in der die Targaryen-Dynastie den Eisernen Thron innehat.

George R. R. Martin findet, dass in den Helden noch mehr Geschichten stecken

Mit Blick auf weitere Storys aus dem "Game of Thrones"-Universum sagt Martin im Podcast: "Es gibt noch mehr Geschichten über Dunk und Egg zu erzählen - über ihre Entwicklung und darüber, was ihnen in den kommenden Jahren widerfahren wird." In der Welt des Ritters und seines Knappen stecken also potenziell noch andere Serien, die von Martin und HBO erzählt werden könnten.

Interessant an der Ausrichtung von "A Knight of the Seven Kingdoms" ist auch, dass sich die Serie auf das Leben des einfachen Volkes konzentriert. "Ich wollte eine Geschichte erzählen, die sich bis zu einem gewissen Grad auf die einfachen Leute fokussiert - auf die Menschen, die keine Lords sind, die nicht um Macht rivalisieren und die den Eisernen Thron nicht einmal dann bekommen würden, wenn in ganz Westeros alle anderen sterben würden", erklärt Martin.

"A Knight of the Seven Kingdoms" bereits um eine zweite Staffel verlängert

Die erste Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" wird sechs Folgen umfassen und wurde bereits vor dem Start um eine zweite Staffel verlängert. In den Hauptrollen spielen Peter Claffey (29) den Ser Duncan sowie Dexter Sol Ansell (11) dessen Knappen Egg.

HBO beschreibt die Serie als "Reise zweier ungewöhnlicher Helden durch Westeros - in einer Zeit, in der die Erinnerung an die letzten Drachen noch lebendig ist, warten große Schicksale, mächtige Gegner und gefährliche Abenteuer auf die beiden ungleichen Freunde".