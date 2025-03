Nach 68 Jahren: Britische Rockband The Searchers: Abschied mit Debüt beim Glastonbury

Die britische Rockgruppe The Searchers feierte in den 1960er-Jahren große Hits. Nach vielen Tour-Jahrzehnten werden die Musiker nun mit einem Debüt beim legendären Glastonbury Festival ihren Bühnenabschied feiern.

Das Glastonbury Festival ist der perfekte Ort für einen Abschied von der Bühne. Das haben sich The Searchers gedacht. Die langjährige Rockband wird am 27. Juni in Glastonbury auftreten und nach eigenen Angaben nach 68 Jahren Tourleben damit ihre "letzte Show" spielen, wie die BBC berichtet.

Die Mersey-Beat-Band, die wie die Beatles aus Liverpool stammt und sich um 1960 gegründet hat, spielte immer wieder mit wechselnder Besetzung. Gründer Mike Pender (84) war bis 1985 dabei, Mitgründer John McNally (83) ist es bis heute. Der Name ist inspiriert vom Westernfilm "The Searchers". Zu den bekanntesten Songs der Band gehören "Needles and Pins", "Sweets for My Sweet" oder "Sugar and Spice".

Lesen Sie auch

"Den Fans ein letztes Mal einheizen"

"Ein Glastonbury-Debüt mit 83, kann das jemand toppen?", gab McNally in einem Statement begeistert an. "Ich glaube nicht, dass das Leben noch besser wird, oder?" Die Band werde sicherlich ein wenig nervös sein, "aber auf eine gute Art und Weise, und wir werden von unseren Shows im Juni gut aufgewärmt sein. Wir können es kaum erwarten, unsere Fans zu diesem unglaublichen Abschiedsfest wiederzusehen."

Auch Sänger und Bassist Frank Allen (81), der seit 1964 zur Band gehört, schwärmt: "Seit über 60 Jahren spiele ich mit The Searchers Konzerte in der ganzen Welt; Glastonbury war immer ein Ziel, das wir nicht erreichen konnten - bis jetzt. Was für eine Art, eine Tournee und eine Karriere abzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen und unseren Fans ein letztes Mal einzuheizen."

Auf der Website der Band schreibt er zudem: "Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir letztes Jahr nach drei 'letzten' Touren erklärt haben, dass wir uns endlich zurückziehen - es sei denn, uns wird etwas angeboten, zu dem wir einfach nicht nein sagen können. Und natürlich konnten wir zu diesem Angebot nicht nein sagen. The Searchers beenden ihre Karriere in Glastonbury. Was für eine großartige Art, abzutreten. Und ich glaube wirklich, dass dies das letzte Hurra sein wird. (Es sei denn, König Charles bittet uns, noch eine Royal Variety Show zu machen. Nun, dazu können wir nicht wirklich nein sagen, oder?)"

Ihre "Final Farewell Tour" wird am 14. Juni beginnen und mit dem Glastonbury-Auftritt enden.

Das Glastonbury Festival gibt es seit den 1970er-Jahren und geht nahe der Stadt Glastonbury in Somerset im Südwesten Englands über die Bühne. 2025 findet die Musikveranstaltung vom 25. bis 29. Juni statt. Als Headliner werden Popstar Olivia Rodrigo, The 1975 sowie Neil Young und seine Band The Chrome Hearts auftreten. Mit dabei sind auch Charli xcx, Rod Stewart, Doechii, The Prodigy und Alanis Morissette. Es werden rund 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.