Nach 62 Jahren: U2-Gitarrist The Edge wird endlich irischer Bürger

62 Jahre hat The Edge in Irland gelebt, nun ist der U2-Gitarrist endlich auch offiziell ein Ire. Bei der Einbürgerungszeremonie lobte er sein Land für dessen internationale Führungsrolle.

Es war ein bewegender Moment für einen der berühmtesten Musiker der Welt: David Howell Evans (63), besser bekannt als The Edge, hat am Montag endlich die irische Staatsbürgerschaft erhalten. Der U2-Gitarrist war einer von 7.500 Menschen, die bei einer feierlichen Zeremonie in Killarney, County Kerry, den Treueeid auf Irland ablegten.

"Ich bin etwas spät dran mit dem Papierkram", scherzte The Edge gegenüber dem irischen Sender RTÉ und trug dabei stolz eine Anstecknadel mit den irischen Farben am Revers. "Ich lebe in Irland, seit ich ein Jahr alt bin. Aber die Zeit ist reif."

The Edge wurde in England geboren

Geboren in Essex, England, als Sohn walisischer Eltern, zog Evans bereits als Kleinkind nach Irland. Obwohl er dort sein ganzes Leben verbrachte und 1976 in Dublin die Weltband U2 mitgründete, besaß er bislang nur die britische Staatsbürgerschaft. Während Sänger Bono (65) und Schlagzeuger Lary Mullen (63) geborene Iren sind, ging Bassist Adam Clayton (65) schon 1989 diesen Schritt - er wurde ebenfalls in England geboren.

"Ich könnte nicht stolzer auf mein Land sein, auf alles, was es repräsentiert und alles, was es tut", betonte The Edge sichtlich bewegt. Der Musiker hob besonders Irlands internationale Führungsrolle hervor: "Wir sprechen hier wirklich von Führungsstärke in der Welt, der Unterstützung unserer internationalen Organisationen, des Internationalen Strafgerichtshofs, der UN."

Besonderes Timing für die Einbürgerung

Dass er diesen Schritt gerade jetzt vollzog, sei kein Zufall, erklärte The Edge. "Es hätte keinen besseren Moment für mich geben können. Ich bin so glücklich, an diesem Punkt zu sein und eine noch tiefere Verbindung zu meiner Heimat zu haben." Irland gilt als einer der stärksten Unterstützer der Palästinenser in der EU und hat im vergangenen Jahr, neben Norwegen und Spanien, Palästina als eigenen Staat anerkannt.

Die Zeremonie beschrieb er als "monumentalen Tag für uns alle". Der Prozess habe "ein paar Jahre gedauert, um alle Einzelheiten zu regeln", sei aber "eigentlich ziemlich unkompliziert" gewesen. Die vier Schulfreunde The Edge, Bono, Mullen und Clayton von der Mount Temple Comprehensive School in Dublin haben seit ihrer Gründung 1978 Musikgeschichte geschrieben. Songs wie "Sunday Bloody Sunday", "With or Without You" oder "Beautiful Day" sind seitdem zu weltweiten Hymnen geworden.