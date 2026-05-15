Arda Saatçi wurde vor wenigen Tagen mit seinem Ultralauf zum Internet-Hit. Bei seiner Ankunft in Berlin warteten hunderte Teenies. Für den Läufer ein «surrealer» Anblick.
Berlin/Schönefeld - Nach seinem 600-Kilometer-Lauf durch die kalifornische Hitze ist Ultra-Athlet Arda Saatçi von hunderten Menschen in seiner Heimat Berlin empfangen worden. Vor allem junge Fans hatten sich bei seiner Ankunft vor dem Flughafen BER eingefunden. Er sei "völlig stolz und glücklich", sagte er. "Als Erstes werde ich einen schönen Döner essen."