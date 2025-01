Rückkehr mit Netflix-Westernserie Nach Tiefpunkt: Taylor Kitsch gelingt Comeback mit "American Primeval"

Einst ein vielversprechender Jungstar, setzte Taylor Kitsch seine Karriere innerhalb eines Jahres mit "John Carter" und "Battleship" in den Sand. Nun ist er mit der Hitserie "American Primeval" wieder in der Spur. So kam es zu dem Comeback.