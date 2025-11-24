Nach 41 Konzerten weltweit: Oasis beenden Reunion-Tour in Brasilien

60.000 Fans feierten am Sonntag in São Paulo das Finale der legendären Oasis-Reunion-Tour. Die Kinder der Gallagher-Brüder schwärmen vom "besten Jahr ihres Lebens" - und hinter den Kulissen wird bereits über neue Pläne spekuliert.

Mit ohrenbetäubendem Jubel haben sich am Sonntag 60.000 Fans in São Paulo von Oasis verabschiedet. Am Sonntagabend nahmen Noel (58) und Liam Gallagher (53) in Brasilien ihren letzten Bühnen-Applaus der epischen Reunion-Tour entgegen - 41 Konzerte, 142 Tage, eine Reise um die halbe Welt.

Unter den Zuschauern im Stadion: die stolzen Kinder der zerstrittenen und nun wieder vereinten Brüder. Liams Söhne Lennon (26) und Gene (24) teilten rührende Kindheitsfotos und emotionale Worte in den sozialen Medien. "Glückwunsch zur größten Tour des Universums, Vater - THE GOAT", schrieb Gene. Lennon bezeichnete die vergangene Zeit schlicht als "das beste Jahr meines Lebens".

Die Gallagher-Kinder feiern ihre Väter

Auch Noels Tochter Anais (25) zeigte sich überwältigt auf Instagram. "Was einst unmöglich schien, wurde möglich", postete sie und dankte allen, "die mitgekommen sind, mitgesungen, mitgeweint und mitgejubelt haben". Ihr Fazit: "Das größte Jahr meines Lebens, mit den großartigsten Menschen, zum Soundtrack der großartigsten Band."

Die Gallagher-Kinder hatten die Band seit dem allerersten Reunion-Konzert im Juli in Manchester um die Welt begleitet. Vor dem Auftakt im Heaton Park entstand dort das "Foto des Jahrhunderts": Gene, Lennon und Anais gemeinsam mit Noels weiteren Söhnen Donovan (17) und Sonny (14). Eine Familie, vereint durch Musik - trotz aller Turbulenzen der Vergangenheit.

Spekulationen über die Zukunft

Kaum war der letzte Ton verklungen, begannen die Spekulationen über das, was als Nächstes kommen könnte. Laut "The Sun" kursieren bereits Pläne für eine mögliche Stadion-Residenz im Etihad Stadium in Manchester sowie weitere Shows in Knebworth. Auch Angebote von Festivals wie Coachella in den USA und Benicàssim in Spanien sollen vorliegen.

Ein Insider verriet der Zeitung: "Diese Tour ist besser gelaufen, als irgendjemand es sich hätte vorstellen können. Noel und Liam werden sich jetzt eine lange Pause gönnen, um das Ausmaß dieser Tour zu verarbeiten." Besonders die Rückkehr von Gitarrist Bonehead für die letzten Shows sei "nichts weniger als phänomenal" gewesen.

Dokumentarfilm über die Tour kommt

Auch ein neues Greatest-Hits-Album steht offenbar zur Debatte. Noel hatte einst eine Compilation mit Oasis-Klassikern und B-Seiten aus den vier Alben zwischen 2000 und 2009 zusammengestellt - doch Liam lehnte das Projekt damals ab. "Er wollte es am Ende nicht, ich weiß nicht warum. Ich habe aufgegeben zu streiten", erinnerte sich Noel 2023 in einem Interview.

Nach dem triumphalen Comeback könnte dieses Projekt nun wiederbelebt werden. "Sie wissen, was ihre Fans wollen, und sie wissen, dass die Nachfrage da wäre", so der Insider weiter. Außerdem soll ein Dokumentarfilm von Steven Knight den Fans Einblicke hinter die Kulissen der Tour geben - als Überbrückung, bis die Brüder ihre nächsten Schritte verkünden.