Nach 41 Konzerten weltweit: Oasis beenden Reunion-Tour in Brasilien

60.000 Fans feierten am Sonntag in São Paulo das Finale der legendären Oasis-Reunion-Tour. Die Kinder der Gallagher-Brüder schwärmen vom "besten Jahr ihres Lebens" - und hinter den Kulissen wird bereits über neue Pläne spekuliert.
Mit ohrenbetäubendem Jubel haben sich am Sonntag 60.000 Fans in São Paulo von Oasis verabschiedet. Am Sonntagabend nahmen Noel (58) und Liam Gallagher (53) in Brasilien ihren letzten Bühnen-Applaus der epischen Reunion-Tour entgegen - 41 Konzerte, 142 Tage, eine Reise um die halbe Welt.