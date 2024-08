Entertainer Riccardo Simonetti (31) und Schauspielerin Anke Engelke (58) beenden ihren Podcast "Free Hugs". Die 40. Episode "Ein Jubiläum und ein Abschied" ist die letzte Folge, wie Simonetti in einem Instagram-Post erklärt.

"Bye Bye 'Free Hugs'. Diejenigen unter euch, die heute Morgen schon die neueste Folge gehört haben, wissen, dass wir bei der 40. und damit letzten Folge unseres Podcasts angekommen sind", schreibt er in dem Beitrag vom 9. August. Das Duo bedanke sich "bei allen Hug-Bällchen für die Unterstützung und Liebe, die ihr für dieses Projekt aufgebracht habt, das uns allen so viel bedeutet hat", erklärt der 31-Jährige an die Fans gewandt. "Ohne euch wäre 'Free Hugs' niemals so persönlich und facettenreich geworden!" Die beiden hätten selbst nicht gedacht, dass sie einmal so offen und persönlich in der Öffentlichkeit sprechen würden und "das lag vor allem auch daran, dass es sich wirklich wie ein geschützter Raum angefühlt hat".

Engelke erklärt zudem in der Abschlussfolge an die Hörerinnen und Hörer gerichtet: "Wir bedanken uns bei euch für diese schöne Zeit, für euer Vertrauen, Interesse und Feedback. Das war total schön. Es geht eine Tür zu und irgendwo geht eine andere Tür oder ein anderes Fenster wieder auf. Es gibt ja immer ein Wiedersehen und ein Wiederhören."

Die Fans der beiden sind sichtlich überrascht und traurig über das Ende. "Wie, es ist vorbei?", "Nein, ihr dürft nicht aufhören" oder "Jetzt haben die Freitage keinen Sinn mehr" lauten Kommentare unter Simonettis Instagram-Post.

Riccardo Simonetti und Schauspielerin Anke Engelke starteten im Februar 2023 den Spotify-Podcast "Quality Time mit Riccardo und Anke". "Wenn man mit seinen Freundinnen Quality Time verbringt, dann werden alle Emotionen durchgespielt, es gibt keinen Filter und man redet so, wie man empfindet in dem Moment. Das wollen wir auf jeden Fall auch machen", erklärte Simonetti zum Start im Interview mit spot on news. In einem Podcast könne man "viele Denkanstöße geben, Empfehlungen aussprechen und Gefühle transportieren".

In einer TV-Show kennengelernt

Nach einer Pause kehrten sie ab November 2023 mit dem Wondery-Podcast "Free Hugs" mit einer jeweiligen Bonusfolge bei Amazon Music und unter dem Motto "Eine Umarmung für die Seele" zurück. Die beiden hatten sich 2022 bei dem ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" kennengelernt, bei dem sie gegen Joko Winterscheidt (45) in Quizrunden antraten.