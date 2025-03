Whoopi Goldberg (69) und ihre Tochter Alexandrea Martin Dean (51) haben bei den Oscars 2025 einen Déjà-vu-Moment erlebt. Denn vor 34 Jahren liefen sie schon einmal gemeinsam über den roten Teppich der Preisverleihung.

Goldberg glänzte am 2. März im Dolby Theatre in Los Angeles in einem opulenten, futuristisch-blauen Abendkleid von Christian Siriano, während ihre Tochter ein hautenges schwarzes Kleid trug. Es war das erste Mal seit 1991, dass die beiden gemeinsam über den roten Oscar-Teppich schritten und für die Fotografen posierten. Damals wurde Whoopi Goldberg für ihre Rolle als Hellseherin im übernatürlichen Drama "Ghost - Nachricht von Sam" mit dem Preis als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Goldberg ist den Oscars eng verbunden

Auf dem roten Teppich traf Goldberg auch auf ihre ehemalige "Ghost"-Kollegin Demi Moore (62). Die wurde allerdings zum Pechvogel des Abends. Denn die Jury gab nicht ihr den langersehnten ersten Oscar ihrer Karriere, sondern "Anora"-Newcomerin Mikey Madison (25) wurde zur besten Hauptdarstellerin gekürt.

Whoopi Goldberg konnte bisher zwar nur einmal bei den Oscars triumphieren, ist den Academy-Awards aber eng verbunden: Sie moderierte die Preisverleihung bereits viermal.

Tochter als beste Freundin

Der größte Gewinn ist für sie wohl ohnehin ihre Tochter. "Ich bin stolz, sie meine beste Freundin nennen zu dürfen", schwärmte Goldberg, als sie Alex 2016 als Gast in ihrer Talksendung "The View" vorstellte. "Sie ist einer der vertrauenswürdigsten und loyalsten Menschen, die ich kenne." Goldberg verriet damals auch einige Dinge, die ihr an ihrem Kind am besten gefallen. "Sie ist jemand, der mich zum Lachen bringt." Und sie könnten "zu jeder Tages- und Nachtzeit miteinander reden". Goldberg betonte: "Ich mag sie einfach sehr."

Alexandrea Dean stammt aus Goldbergs erster Ehe mit Alvin Martin. Die Schauspielerin war bei der Geburt erst 18 Jahre alt. Die Ehe mit Martin hielt von 1973 bis 1979. Danach war Goldberg noch zweimal verheiratet. Ihre Tochter ist ebenfalls Schauspielerin und war an ihrer Seite in "Sister Act 2 - In göttlicher Mission" (1993) zu sehen.