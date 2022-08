„Fettes Brot ... is history!“ - Band kündigt Trennung an

Die Band Fettes Brot hat seine Trennung angekündigt. Davor soll den Fans jedoch noch einmal etwas geboten werden.















Nach 30 Jahren nach der Gründung hat die Band Fettes Brot („Jein“, „Schwule Mädchen“) hat ihre Trennung angekündigt. „Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende ‚23 packen wir unsere Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen“, hieß es am Mittwoch auf der Homepage von Doktor Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Schiffmeister (Björn Warns). Nun scheine die „gemeinsame Story irgendwie auserzählt“.

In einem am Nachmittag veröffentlichten Youtube-Video kündigten die drei auch rappend ihre Abschiedstournee an: „Wenn wir uns alle nochmal sehen, bevor wir auseinandergehen, wäre das wunderschön.“ Das erste Konzert von „FB ... is history!“ soll demnach am 5. April 2023 in Rostock steigen. Und auch eine „Greatest Hits-Platte“ soll noch erscheinen.