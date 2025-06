Nach 27 Ehejahren: Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness: Scheidung ist endgültig durch

Nach fast drei Jahrzehnten Ehe ist jetzt auch juristisch alles vorbei: Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) sind offiziell geschieden. Wie Online-Gerichtsakten des Suffolk County Supreme Court laut "People" zeigen, wurde das Scheidungsurteil bereits am 12. Juni gefällt und am 23. Juni auf der entsprechenden Website hochgeladen. Der Fall gilt damit als "erledigt".

Furness hatte die Scheidung am 27. Mai beantragt - fast zwei Jahre, nachdem das Paar im September 2023 erstmals seine einvernehmliche Trennung bekannt gegeben hatte. Die Scheidungsunterlagen deuteten darauf hin, dass die Bedingungen unstrittig waren und nur noch die Unterschrift eines Richters benötigten.

Furness fand damals bewegende Worte für ihre Situation. "Mein Herz und mein Mitgefühl gelten allen, die die traumatische Reise des Verrats durchgemacht haben", erklärte sie in einem Statement in der "Daily Mail". "Es ist eine tiefe Wunde, die tief einschneidet, aber ich glaube an eine höhere Macht und dass Gott oder das Universum, was auch immer ihr als eure Führung betrachtet, immer für uns arbeitet."

Hugh Jackman machte neue Beziehung vor einigen Monaten bekannt

Diese Überzeugung habe ihr geholfen, "den Zusammenbruch einer fast drei Jahrzehnte dauernden Ehe zu bewältigen", so die 69-Jährige weiter. "Ich habe durch diese Erfahrung viel Wissen und Weisheit gewonnen. Auch wenn wir scheinbar mit Widrigkeiten konfrontiert werden, führt es uns zu unserem größten Wohl, unserem wahren Zweck."

Jackman und Furness, die zwei erwachsene Kinder - Tochter Ava und Sohn Oscar - teilen, heirateten im Jahr 1996. Nach 27 Jahren Ehe verkündeten sie ihre Trennung dann in einem gemeinsamen Statement: "Unsere Familie war und wird immer unsere höchste Priorität sein. Wir gehen dieses nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit an."

Die Scheidung erfolgt etwa vier Monate, nachdem Jackman seine Beziehung zu Kollegin Sutton Foster (50) öffentlich gemacht hatte. Die Schauspielerin war sein Co-Star in der Broadway-Produktion "The Music Man" im Jahr 2022. Foster hatte im Oktober 2024 ebenfalls die Scheidung von ihrem Ex-Mann, Drehbuchautor Ted Griffin (54) eingereicht - nach zehn Jahren Ehe.