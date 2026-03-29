Nach 25 Jahren Liebe: Schauspielerin Gesine Cukrowski ist wieder solo

Auch ohne offiziellen Ehering am Finger hat Schauspielerin Gesine Cukrowski (57) hinsichtlich Drehbuchautor Michael Helfrich (62) von ihrem Mann gesprochen - 25 Jahre lang hielt ihre besondere Beziehung. Wie die beiden nun gegenüber "Bild" in einem Statement mitgeteilt haben, endete ihre Liebe schon zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

"Nach 25 gemeinsamen Jahren haben wir bereits 2025 beschlossen, getrennte Wege zu gehen", wurde der Zeitung demnach auf Anfrage mitgeteilt. Dabei beteuere man zudem, dass "die Entscheidung [...] einvernehmlich und in gegenseitigem Respekt" gefallen sei. "Wir werden auch in Zukunft freundschaftlich verbunden bleiben", heißt es weiter. Von weiteren Anfragen bittet das Ex-Paar zum Wohle seiner Privatsphäre abzusehen.

Mann und Frau auch ohne Zeremonie

Dass sich Cukrowski und Helfrich auch ohne Trauschein stets als Eheleute ansahen, erklärte die "Der letzte Zeuge"-Darstellerin noch im Mai des vergangenen Jahres gegenüber "Bunte". "Die ewige Frage nach der Hochzeit. Auch ohne Zeremonie sind wir Mann und Frau", befand Cukrowski damals. "Wir versuchen, unserer patriarchalen Prägung immer wieder ein Schnippchen zu schlagen. Seit 25 Jahren bin ich nun mit meinem Mann zusammen und seitdem setzen wir uns mit dem Thema erfolgreich auseinander."