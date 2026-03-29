Nach 25 Jahren Liebe: Schauspielerin Gesine Cukrowski ist wieder solo

Nach 25 Jahren Beziehung haben sich Schauspielerin Gesine Cukrowski und Drehbuchautor Michael Helfrich voneinander getrennt - "einvernehmlich und in gegenseitigem Respekt", wie das Ex-Paar betont.
Auch ohne offiziellen Ehering am Finger hat Schauspielerin Gesine Cukrowski (57) hinsichtlich Drehbuchautor Michael Helfrich (62) von ihrem Mann gesprochen - 25 Jahre lang hielt ihre besondere Beziehung. Wie die beiden nun gegenüber "Bild" in einem Statement mitgeteilt haben, endete ihre Liebe schon zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt im vergangenen Jahr.