1 Win Butler und Régine Chassagne von Arcade Fire bei einem Konzert in Mailand. Foto: action press

Win Butler und Régine Chassagne von der kanadischen Band Arcade Fire trennen sich nach 22 Jahren Ehe. Die Gruppe soll weiter bestehen bleiben.











Link kopiert



Win Butler (45) und Régine Chassagne (49) von Arcade Fire trennen sich nach 22 Jahren Ehe. Dies gab die kanadische Indie-Rockband in einer Stellungnahme auf Instagram bekannt. "Nach einer langen und liebevollen Ehe haben Win und Régine beschlossen, sich zu trennen. Sie lieben, bewundern und unterstützen sich weiterhin gegenseitig und kümmern sich gemeinsam um ihren Sohn."