Nach 20 Jahren ProSieben: Greys Anatomy wechselt zu neuem Sender

Nach 20 Jahren bei ProSieben fliegt "Grey's Anatomy" aus dem Programm. Die 22. Staffel der langlebigen Krankenhausserie startet im Mai bei der kleinen Schwester Sixx.

Am 13. Mai 2026 starten in Deutschland die neuen Folgen von "Grey's Anatomy". So weit, so unspektakulär. Schließlich läuft die Krankenhausserie hierzulande seit 20 Jahren. Doch es gibt eine Überraschung. Nach 21 Staffeln bei ProSieben wechselt "Grey's Anatomy" den Sender. Die 22. Season läuft beim kleinen Schwestersender Sixx, der ebenfalls zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört.

Zum Auftakt zeigt Sixx am 13. Mai um 20.15 Uhr eine Doppelfolge von "Grey's Anatomy". Beim Streamingdienst Joyn sind die neuen Episoden bereits eine Woche vor der linearen TV-Premiere kostenlos zu sehen. Damit zieht Joyn wieder mit Disney+ gleich. Dort liefen in der 21. Staffel die Folgen zeitlich vor ihrem Debüt beim Streamingdienst von ProSiebenSat.1.

Schwache Quoten: "Grey's Anatomy" während Staffel 21 aus Primtime verbannt

Der Wechsel von "Grey's Anatomy" von ProSieben zu Sixx fühlt sich wie eine Strafversetzung für die langlebigste US-Krankenhausserie überhaupt an. Ganz aus dem Nichts kommt er aber nicht. Gegen Ende der letzten Staffel hatte ProSieben die Ausstrahlung bereits von der Primetime auf einen späteren Programmplatz verschoben. Der Grund waren schlechte Quoten.

Auch in den USA ereilte den Dauerbrenner dieses Schicksal, fiel aus der Hauptsendezeit. In den Vereinigten Staaten lief die 22. Staffel bereits im Herbst 2025 an.

Staffel 21 endete mit einem großen Knall: Kurz nach dem Ende einer Geiselnahme erschütterte eine absichtlich herbeigeführte Gasexplosion das Krankenhaus. Außerdem kriselte es in der Ehe von Owen und Teddy. Titelheldin Meredith Grey (Ellen Pompeo, 56) kehrte derweil zumindest teilweise ans Grey Sloan Memorial Hospital zurückkehrt.

"Grey's Anatomy" war am 27. März 2005 beim US-Sender ABC an den Start gegangen. ProSieben startete gut ein Jahr später mit der Ausstrahlung in Deutschland. Die erste Staffel, die der Sender dienstags um 20:15 Uhr zeigte, floppte quotentechnisch. ProSieben verschob den Ausstrahlungstermin auf 21:15 bzw. 22:15 Uhr. Erst mit der fünften Staffel ging es aufgrund starker Zuschauerzahlen wieder in die Primetime.