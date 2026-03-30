Nach 20 Jahren ProSieben: Greys Anatomy wechselt zu neuem Sender

Nach 20 Jahren bei ProSieben fliegt "Grey's Anatomy" aus dem Programm. Die 22. Staffel der langlebigen Krankenhausserie startet im Mai bei der kleinen Schwester Sixx.
Am 13. Mai 2026 starten in Deutschland die neuen Folgen von "Grey's Anatomy". So weit, so unspektakulär. Schließlich läuft die Krankenhausserie hierzulande seit 20 Jahren. Doch es gibt eine Überraschung. Nach 21 Staffeln bei ProSieben wechselt "Grey's Anatomy" den Sender. Die 22. Season läuft beim kleinen Schwestersender Sixx, der ebenfalls zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört.