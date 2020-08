1 Will eine Veränderung: Sängerin Antonia aus Tirol Foto: imago images/POP-EYE

Party-Sängerin Antonia aus Tirol sagt dem Ballermann Lebewohl. Nach 20 Jahren auf Mallorca wünscht sich die 40-Jährige offenbar eine Veränderung.

20 Jahre lang heizte Antonia aus Tirol (40, "1000 Träume weit") den Party-Touristen auf dem Ballermann ein. In jeder Saison trat sie zwei bis dreimal in der Woche in den Lokalen "Bierkönig" und "Oberbayern" auf. Doch damit ist jetzt für immer Schluss, wie die Sängerin der "Bild"-Zeitung verriet. Der Drops am Ballermann sei gelutscht. Auch ihr Show-Konzept will sie verändern.

"Ich habe mich in meinem 20. Jubiläumsjahr schweren Herzens dazu entschieden, meine Live-Auftritte am Ballermann zu beenden", so die österreichische Musikerin, die bürgerlich Sandra Stumptner heißt. Sie glaube ohnehin nicht daran, dass dort in absehbarer Zeit Auftritte möglich seien. Zu dem Entschluss kam sie während der Corona-bedingten Zwangspause: "Ich glaube, dass dieser Ort seine beste Zeit hinter sich hat. Es wird dort nie wieder so sein, wie es einmal war", resümiert die 40-Jährige.

Leder-Hotpants statt Dirndl

Der diesjährige Sommer hätte für Antonia aus Tirol ihre Ehrenrunde mit ein paar letzten Auftritten werden sollen. Daraus wird weder jetzt, noch zu einem späteren Zeitpunkt etwas: "Ich habe aber keine Lust, diesen Abschied irgendwann nachzuholen, denn ich möchte das jetzt hinter mir lassen. Deshalb mache ich jetzt einfach ohne Abschied Schluss", so die Sängerin. Auftritte sollen, sobald es wieder möglich ist, hauptsächlich in Deutschland und Österreich stattfinden - und nur noch mit Band.

Für diese Auftritte verändert Antonia aus Tirol ihren Look und ihren Sound: "Meine Musik wird echter und rockiger. Ich tausche das Dirndl gegen die Leder-Hotpants."