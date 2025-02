Nach 19 Jahren Haft in Indonesien: Zum Tode verurteilter Franzose wieder in der Heimat

1 Ein Wärter öffnet das Tor für einen Fahrzeugkonvoi, in dem vermutlich Serge Atlaoui transportiert wird. Foto: dpa/Achmad Ibrahim

Ein in Indonesien zum Tode verurteilter Franzose ist nach 19 Jahren Haft aus einem Gefängnis in Jakarta entlassen worden und in Frankreich eingetroffen.











Ein zum Tod verurteilter Franzose ist nach 19 Jahren Haft in Indonesien wieder in seiner Heimat. Der 61 Jahre alte Serge Atlaoui landete am Mittwochvormittag in Paris, wie Flughafenmitarbeiter bestätigten. Er sollte vorerst in ein Gefängnis gebracht werden. Sein Anwalt hat bereits angekündigt, eine Umwandlung der Strafe und seine Freilassung zu beantragen.