Nach 182 Sitzungen: Langer Applaus für Kretschmann bei letztem Aufritt im Bundesrat

Winfried Kretschmann verlässt nach 182 Sitzungen den Bundesrat – mit langem Applaus und einem letzten Plädoyer für Bürgernähe.
Und noch ein Abschied, noch ein letzter und langer Applaus: Nach 182 Plenarsitzungen und mehr als 40 Reden vor dem Bundesrat ist der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Berlin von der Länderkammer verabschiedet worden. Mit anhaltendem Beifall würdigten die Regierungschefs, Ministerinnen und Ressortchefs der Bundesländer die politische Arbeit des 77-Jährigen.