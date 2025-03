Nach 18 Jahren: Calmund hört bei Grill den Henssler auf

1 Reiner Calmund hört nach 18 Jahren bei "Grill den Henssler" auf (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Im Dezember sackte Reiner Calmund bei Dreharbeiten für «Grill den Henssler» plötzlich zusammen. Mittlerweile geht es ihm wieder gut, aber dennoch möchte er jetzt kürzertreten.











Köln - Rainer Calmund hört nach 18 Jahren als Juror bei "Grill den Henssler" auf. "Et hätt mir Spaß jemaat!", zitierte RTL den 76-Jährigen. Der Ex-Fußball-Manager von Bayer Leverkusen hatte in der Show Gerichte bewertet. Doch im Dezember war ihm bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show plötzlich schwindlig geworden. Er kam in ein Kölner Krankenhaus, und dort wurde ihm ein Stent eingesetzt. Mittlerweile gehe es ihm zum Glück wieder bestens, so RTL.