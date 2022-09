1 Keanu Reeves darf bald wieder eine 17 Jahre alte Rolle spielen. Foto: DFree/Shutterstock.com

17 Jahre nach dem Erfolg von "Constantine" übernimmt Hollywood-Star Keanu Reeves wieder seine alte Rolle. Für die Fortsetzung des Horror-Films arbeiten er und Regisseur Francis Lawrence erneut zusammen.















Link kopiert

Keanu Reeves (58) schlüpft nach 17 Jahren wieder in die Rolle des Exorzisten und Dämonologen John Constantine. Von der geplanten Fortsetzung des Films "Constantine" berichtet das Branchenportal "Deadline". Warner Bros. habe für das Projekt grünes Licht gegeben. Ebenfalls wieder an Bord geholt wurde der Regisseur des ersten Films, Francis Lawrence (51). Akiva Goldsman (60) schreibt das Drehbuch.

Lawrence feierte mit dem Horror-Schocker sein Spielfilm-Regiedebüt. In der Zwischenzeit führte der in Österreich geborene Filmemacher bei drei "Die Tribute von Panem"-Teilen Regie. Derzeit filmt der 51-Jährige "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". Dabei handelt es sich um ein Prequel zu den vorausgegangenen vier Filmen der "Die Tribute von Panem"-Filmreihe.

Fans wünschten sich schon lange eine Fortsetzung

"Constantine" spielte 2005 an den Kinokassen weltweit rund 200 Millionen US-Dollar ein. Der Film, in dem es um Himmel und Hölle geht, basiert auf der amerikanischen Comic-Serie "Hellblazer". Damals wirkten neben Reeves unter anderem Rachel Weisz (52), Shia LaBeouf (36) und Tilda Swinton (61) mit. Im Original kämpft Reeves Rolle gegen Dämonen, um seine eigene Seele vor der Hölle zu retten. Zum Drehstart ist noch nichts bekannt.