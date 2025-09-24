Nach 17 Jahren Beziehung: Tokio-Hotel-Mitglied Georg Listing hat seine Susanne geheiratet

Nach über 17 gemeinsamen Jahren gaben sich Tokio-Hotel-Mitglied Georg Listing und Fashion-Enthusiastin Susanne Listing das Ja-Wort. Die Traumhochzeit in Südfrankreich dauerte mehrere Tage. Die Braut trug mindestens fünf verschiedene Hochzeitskleider.
Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing (38) heiratete Mitte September seine Jugendliebe Susanne Knispel, die mit der Hochzeit auch seinen Namen annahm. Der Musiker und die Mitgründerin der gemeinsamen Firma "The Haus 360", die auf Fashion-Merchandise spezialisiert ist, suchten sich für ihre Traumhochzeit mit 60 Gästen das Château Saint-Martin in der Nähe von Nizza in Südfrankreich aus.