Nach 15 Jahren: Jack White und Rafaella Nussbaum haben sich getrennt

Bereits an seinem 85. Geburtstag am 2. September fehlte Ehefrau Rafaella Nussbaum (40). Nun hat sie in der Zeitschrift "Bunte" bestätigt, dass sie und Schlagerstar Jack White (85) getrennte Wege gehen. "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft", erklärte die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder.

Rafaella Nussbaum bezeichnet Trennung als "notwendig" "Mir ist es nach 15 gemeinsamen Jahren unheimlich schwergefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber sie ist notwendig. Schon seit einigen Monaten leben wir getrennt unter einem Dach. Ich werde aber jetzt ausziehen", verrät Nussbaum weiter über die Umstände der Trennung. Sie werde noch im Oktober mit ihren zwei Kindern in eine Eigentumswohnung umziehen, die ihr gehört.

Auf die Frage des Magazins, ob eine andere Frau der Grund für die Trennung gewesen sei, entgegnet Nussbaum: "Nein! Aber Jack ist ein Typ Mann, der nicht gerne allein ist. Ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass er eine neue Partnerin findet."

Seit 2015 verheiratet, zwei gemeinsame Kinder

Das prominente Ehepaar hatte erst im Mai dieses Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte Hitproduzent Jack White, der bürgerlich Horst Nussbaum heißt, erklärt, dass ihm seine Ehefrau das Leben gerettet hätte. Er sei an einem verschneiten Tag mit nassen Schuhen ausgerutscht, schlug auf den Hinterkopf und fiel ins Koma, verriet er ebenfalls im Interview mit der Zeitschrift "Bunte".

Seine Ehefrau, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls an einem anderen Ort aufhielt, habe jedoch laut White gespürt, dass etwas nicht in Ordnung sei. Sie fand den Verletzten, alarmierte Rettungskräfte, die "White stabilisieren und intubieren müssen, damit sie ihn abtransportieren konnten". Wie durch ein Wunder blieb der Musikproduzent anschließend ohne bleibende Schäden.

Jack White und Rafaella Nussbaum waren seit 15 Jahren ein Paar und gaben sich 2015 das Jawort. Sohn Max kam 2019 zur Welt, seine kleine Schwester Angelina Melody folgte im Oktober 2023.