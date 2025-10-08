Nach 15 Jahren: Jack White und Rafaella Nussbaum haben sich getrennt

Nach 15 gemeinsamen Jahren ist Schluss: Rafaella Nussbaum hat die Trennung von Hitproduzent Jack White bestätigt. Die zweifache Mutter wird das gemeinsame Haus verlassen.
Bereits an seinem 85. Geburtstag am 2. September fehlte Ehefrau Rafaella Nussbaum (40). Nun hat sie in der Zeitschrift "Bunte" bestätigt, dass sie und Schlagerstar Jack White (85) getrennte Wege gehen. "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft", erklärte die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder.