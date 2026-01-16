Das Ende einer Ära: Kathleen Kennedy hört nach 14 Jahren als "Star Wars"-Chefin auf. Ihre Nachfolge hat Lucasfilm bereits bekannt gegeben - es handelt sich um zwei Personen, die seit Jahren in der Produktionsfirma verwurzelt sind.
Nach 14 Jahren an der Spitze von Lucasfilm legt Kathleen Kennedy (72) ihr Amt als Präsidentin nieder. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, macht Kennedy, die 2012 von George Lucas (81) persönlich als seine Nachfolgerin ausgewählt wurde, Platz für eine Doppelspitze, die das Franchise in ein neues Jahrzehnt führen soll.