Das Ende einer Ära: Kathleen Kennedy hört nach 14 Jahren als "Star Wars"-Chefin auf. Ihre Nachfolge hat Lucasfilm bereits bekannt gegeben - es handelt sich um zwei Personen, die seit Jahren in der Produktionsfirma verwurzelt sind.

Nach 14 Jahren an der Spitze von Lucasfilm legt Kathleen Kennedy (72) ihr Amt als Präsidentin nieder. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, macht Kennedy, die 2012 von George Lucas (81) persönlich als seine Nachfolgerin ausgewählt wurde, Platz für eine Doppelspitze, die das Franchise in ein neues Jahrzehnt führen soll.

Dieses Duo tritt die Nachfolge an Bei der Nachfolge setzt Disney auf zwei erfahrene Veteranen aus dem Lucasfilm-Universum. Die neue Führung besteht zum einen aus Dave Filoni (51), der für viele Fans der "Erbe" von George Lucas ist. Filoni, der seine Karriere bei Lucasfilm Animation begann, wird künftig die kreative Gesamtleitung übernehmen.

Er wird unterstützt von Lynwen Brennan als Co-Präsidentin, die das operative Geschäft führen soll. Die Waliserin ist bereits seit 1999 im Unternehmen und leitete zuvor die Effektschmiede Industrial Light & Magic. Sie gilt als strategisches Genie im Hintergrund und soll sicherstellen, dass die ambitionierten Pläne wirtschaftlich und technisch auf höchstem Niveau umsetzbar bleiben.

Kennedy bleibt als Produzentin an Bord

Kathleen Kennedys Amtszeit war geprägt von gigantischen kommerziellen Erfolgen, aber auch von tiefen Gräben innerhalb der Fangemeinde. Unter ihrer Leitung kehrte "Star Wars" mit der Sequel-Trilogie triumphal auf die Leinwand zurück. Zudem feierte das Franchise mit "The Mandalorian" einen beispiellosen Erfolg auf Disney+. Es entstanden Spin-offs wie "Rogue One", aber auch kontrovers diskutierte Projekte wie "The Acolyte".

Kennedy wird dem Studio erhalten bleiben und künftige Großprojekte wie "The Mandalorian & Grogu" weiterhin als Produzentin begleiten.

Gleichzeitig wird der Fokus wieder verstärkt auf das Kino gelegt. Neben dem für Mai 2026 geplanten Kinofilm "The Mandalorian & Grogu" stehen Projekte wie "Star Wars: Starfighter" (mit Ryan Gosling) und eine neue Trilogie von Simon Kinberg auf der Agenda.