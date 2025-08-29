Nach 13 Jahren: Rebecca Mir steigt bei taff aus

Mit emotionalen Worten hat Rebecca Mir ihren Abschied von "taff" verkündet. In einem Instagram-Post erklärt die Moderatorin, warum sie nach 13 Jahren aufhört.
Rebecca Mir (33) hört bei "taff" auf. Mit einem emotionalen Instagram-Post wandte sich die Moderatorin direkt an ihre Fans und machte das Ende ihrer 13-jährigen Tätigkeit für das ProSieben-Magazin offiziell. "Dies ist einer der schwierigsten Posts, den ich jemals gemacht habe. Vielleicht sogar der schwierigste", beginnt sie ihre emotionale Nachricht.