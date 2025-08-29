Nach 13 Jahren: Rebecca Mir steigt bei taff aus

Mit emotionalen Worten hat Rebecca Mir ihren Abschied von "taff" verkündet. In einem Instagram-Post erklärt die Moderatorin, warum sie nach 13 Jahren aufhört.

Rebecca Mir (33) hört bei "taff" auf. Mit einem emotionalen Instagram-Post wandte sich die Moderatorin direkt an ihre Fans und machte das Ende ihrer 13-jährigen Tätigkeit für das ProSieben-Magazin offiziell. "Dies ist einer der schwierigsten Posts, den ich jemals gemacht habe. Vielleicht sogar der schwierigste", beginnt sie ihre emotionale Nachricht.

Die Ex-"GNTM"-Kandidatin findet deutliche Worte für ihren Entschluss: "Nach über 14 Jahren bei ProSieben - davon 13 Jahre bei 'taff' - ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen." Leicht fällt ihr dieser Schritt offenbar nicht: "Schweren Herzens höre ich bei 'taff' auf. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt." Bereits seit 2012 prägt Mir das Gesicht der beliebten Sendung und führt von Montag bis Freitag durch die neuesten Nachrichten aus der Prominentenwelt.

"'taff' war meine TV-Familie"

Für Rebecca Mir war die beliebte Sendung weit mehr als nur ein Job. "'taff' war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie", schreibt sie in ihrem Post. Die Jahre bei ProSieben hätten sie geprägt: "Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind."

Weiter blickt die Moderatorin zurück: "Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Und mein Herz und Kopf sind voll von unzähligen wunderbaren Erinnerungen." Ihr Fazit lautet: "Ich hatte einfach eine geile Zeit bei 'taff'." Trotzdem schaue sie optimistisch in die Zukunft: "Jetzt freue ich mich auf alle Herausforderungen und Challenges und alles was da kommt."

Von "GNTM" zur TV-Ikone

Rebecca Mirs Karriere begann 2011 spektakulär bei "Germany's next Topmodel", wo sie den zweiten Platz belegte. Schon ein Jahr später startete sie bei "taff" und entwickelte sich zu einem der prägendsten Gesichter der Sendung. Neben ihrer Moderatorentätigkeit machte sie sich auch als Schauspielerin einen Namen und ist regelmäßig in TV-Shows zu sehen.

Privat fand sie ihr Glück mit Profitänzer Massimo Sinato (44), den sie 2012 bei "Let's Dance" kennenlernte. Seit 2015 ist das Paar verheiratet und lebt mit dem gemeinsamen Sohn bei Mannheim. Wie es beruflich für Rebecca Mir weitergeht, bleibt vorerst offen.