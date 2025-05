Nach 13 Jahren Ehe: Millionenscheidung: Isla Fisher veröffentlicht emotionalen Post

1 Nach 13 Jahren Ehe steckt Isla Fisher inmitten ihrer Scheidung. Foto: imago images/News Licensing

Isla Fisher hat in sozialen Medien einen emotionalen Post geteilt, der wohl Einblicke in ihre Gefühlswelt nach der Trennung von Sacha Baron Cohen geben könnte - während im Hintergrund angeblich ein Kampf um ihr gemeinsames Millionenvermögen tobt.











Schauspielerin Isla Fisher (49) postete am Donnerstag ein Bild in ihren Instagram-Storys, das einen Mann zeigt, der eine weinende Frau in den Armen hält. "In Japan kann man einen gutaussehenden Mann mieten, nur um mit ihm zu weinen und die Tränen abzuwischen", lautete der Text zum Bild.