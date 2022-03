1 Kann man nach 10 Tagen einfach wieder rausgehen? Foto: Da Antipina / shutterstock.com

Die Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen endet in der Regel nach 10 Tagen, wenn man sich vorher nicht freigetestet hat. Darf man dann einfach wieder raus?















Nach 10 Tagen in Quarantäne will man nur noch wieder raus. Doch bei all den Regeln und der zusätzlichen Möglichkeit der Freitestung ab Tag 7 ist es nicht verwunderlich, dass sich viele fragen, ob sie nach 10 Tagen die Quarantäne selbstständig beenden dürfen.

Darf man nach 10 Tagen Quarantäne ohne Test wieder raus?

Tatsächlich darf man die Quarantäne nach den vorgeschriebenen 10 Tagen selbstständig wieder verlassen, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mitteilt. Dazu muss weder ein PCR-Test noch ein Schnelltest gemacht werden. Allerdings haben manche Infizierte auch nach 10 Tagen noch Symptome. Sollte man jedoch mit dem Gesundheitsamt in Kontakt stehen, muss man den entsprechenden Anweisungen Folge leisten.

Nach der Quarantäne noch Symptome: Was tun?

Die Antwort auf diese Frage erfordert etwas Eigenverantwortung. Grundsätzlich besteht nämlich keine Pflicht, nach den 10 Tagen einen Test zu machen. Hat man jedoch immer noch Symptome, kann man nach wie vor ansteckend sein. Aus diesem Grund empfiehlt die BZgA nach der Quarantäne noch für zwei Wochen die Kontakte mit anderen einzuschränken und bei persönlichem Kontakt eine Maske zu tragen. Hat man dagegen am 10. Tag ein positives Testergebnis, sollte man so lange in Quarantäne bleiben, bis schließlich ein negatives Testergebnis vorliegt.