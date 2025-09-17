Nacs Level Rap: Reezy gibt Newcomern Bühne, die er selbst nie hatte

Der erfolgreiche Rapper Reezy hat mit Blockpartys und einem eigenen Contest die nächste Generation deutscher Rap-Talente gesucht. Durchgesetzt hat sich Rapper George Yang aus Hamburg - nicht nur gegen die Konkurrenz, sondern auch gegen sich selbst.
Gerade erst hat Reezy (30) es wieder geschafft: Mit seinem zweiten Album "Born Spinner" thronte der gebürtige Frankfurter bereits zum zweiten Mal ganz oben in den Album-Charts. Sein melodischer, oft auch melancholischer Rap begeistert mit Originalität und direkten und ehrlichen Texten Rap-Fans deutschlandweit.