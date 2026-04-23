Na, wie gefällts dir?: Heidi Klums neuer Hund Fritz erkundet mit ihr den Garten
1
Heidi Klum nimmt ihren neuen Hund Fritz überall mit hin - hier in den Straßen von New York am 9. April 2026. Foto: getty/[EXTRACTED]: XNY/Star Max/GC Images

Seit Ostern gehört Yorkshire-Terrier-Mix Fritz zur Familie Klum-Kaulitz. Jetzt zeigte Heidi Klum auf Instagram, wie der Welpe seinen neuen Garten erkundet. In einem weiteren Video rennt Fritz seiner Hunde-Mama am Poolrand hinterher - begleitet von seinen Geschwister-Hunden Uschi und Jäger.

Seit Heidi Klum (52) zu Ostern den kleinen Yorkshire-Terrier-Mix Fritz adoptierte, begleitet das weiße Fellknäuel das Topmodel auf Schritt und Tritt. Sie nahm ihn bereits mit zur Arbeit und trug ihn durch die Straßen von New York. Nun erkundete Fritz mit Heidi Klum deren Garten. Das Model veröffentlichte davon süße Videos auf Instagram. In der Story ist Fritz mit einem seiner beiden "Hunde-Geschwistern" zu sehen, wie er durch die Wiese hinter dem Swimmingpool tapst. "Na, wie gefällt dir dein neuer Garten?", ist Heidis Stimme zu hören. Als Fritz ihr keine Beachtung schenkt, ruft sie: "Friiitzchen!"

 

Zeitgleich postete Heidi auch ein Video, das sie bei Dämmerung im Bikini am Swimmingpool zeigt - mit dabei ist natürlich auch Fritz, der seiner Hunde-Mama am Poolrand hinterherrennt. Auch mit dabei sind die beiden weiteren Familienhunde Uschi und Jäger. "Die schönste Zeit des Tages", schreibt Klum zur Aufnahme.

Zu Ostern aus dem Tierheim adoptiert

Zu Ostern adoptierte Heidi Klum spontan den sechs Monate alten Welpen und nannte ihn Fritz. Er stammt aus einer Adoptionsstelle in New York, wo er als Letzter übrig geblieben war, wie sie auf Instagram erzählte. "Dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig", schilderte sie. Ehemann Tom Kaulitz (36) musste erst vom Familienzuwachs überzeugt werden. "Ich weiß, er hat Recht... aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen", schrieb Klum.

Neuzugang Fritz ist aktuell der dritte Vierbeiner im Hause Klum-Kaulitz. Im September 2023 schenkte Heidi Klum ihrem Mann die beiden Jagdhunde Uschi und Jäger zu seinem 34. Geburtstag. Die beiden Tiere halfen dem Paar über die Trauer ihrer im selben Jahr verstorbenen Hunde hinweg. Innerhalb kurzer Zeit musste die Familie von ihren drei Hunden Abschied nehmen. Nun haben die Klum-Kaulitzes mit Fritz wieder ein Dreiergespann Fellnasen bei sich.

 