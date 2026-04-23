Na, wie gefällts dir?: Heidi Klums neuer Hund Fritz erkundet mit ihr den Garten

1 Heidi Klum nimmt ihren neuen Hund Fritz überall mit hin - hier in den Straßen von New York am 9. April 2026. Foto: getty/[EXTRACTED]: XNY/Star Max/GC Images

Seit Ostern gehört Yorkshire-Terrier-Mix Fritz zur Familie Klum-Kaulitz. Jetzt zeigte Heidi Klum auf Instagram, wie der Welpe seinen neuen Garten erkundet. In einem weiteren Video rennt Fritz seiner Hunde-Mama am Poolrand hinterher - begleitet von seinen Geschwister-Hunden Uschi und Jäger.











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Seit Heidi Klum (52) zu Ostern den kleinen Yorkshire-Terrier-Mix Fritz adoptierte, begleitet das weiße Fellknäuel das Topmodel auf Schritt und Tritt. Sie nahm ihn bereits mit zur Arbeit und trug ihn durch die Straßen von New York. Nun erkundete Fritz mit Heidi Klum deren Garten. Das Model veröffentlichte davon süße Videos auf Instagram. In der Story ist Fritz mit einem seiner beiden "Hunde-Geschwistern" zu sehen, wie er durch die Wiese hinter dem Swimmingpool tapst. "Na, wie gefällt dir dein neuer Garten?", ist Heidis Stimme zu hören. Als Fritz ihr keine Beachtung schenkt, ruft sie: "Friiitzchen!"