În Heidelberg: 16-Jähriger stirbt nach Motorradunfall

Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in eine Klinik, dort erlag er nun seinen Verletzungen.

Nach einem Unfall in der vergangenen Woche stirbt ein 16-Jähriger im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls in Heidelberg laufen.











Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall am Donnerstag in Heidelberg gestorben. Der Jugendliche erlag in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 16-Jährige hatte am Donnerstag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren und war gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin wurden zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.