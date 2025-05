mz3athlon feiert 25 Jahre: Steinheimer Triathlon begeistert mit neuen Wettbewerben

Der Zufall spielte eine große Rolle, bis der erste Startschuss für den mz3athlon im Jahr 2000 fiel. „Ich bin aus Zufall damals zum Triathlon gekommen und kurz darauf hatte ich zufällig mit Kai Keller, dem damaligen Geschäftsführer der Marbacher Zeitung, gesprochen“, erzählt der Organisator des Steinheimer Triathlons, Achim Seiter. Gemeinsam entstand die Idee einer Sportveranstaltung im Bottwartal. Rund drei Jahre lang plante eine Gruppe rund um Seiter und Keller im Geheimen die Veranstaltung, bis sie dann im Mai 2000 an den Start ging. An diesem Sonntag findet der mz3athlon zum 25. Mal statt. Das „mz“ im Namen steht bis heute für Marbacher Zeitung.

„Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es die Veranstaltung schon seit 25 Jahren gibt. Wir machen eigentlich nichts Besonderes, sondern einfach nur unser Ding“, sagt Seiter. Doch von Beginn an war die Veranstaltung rund um das Steinheimer Wellarium, das Riedstadion und die Umgebung ein voller Erfolg. „Wir haben uns nie über die Teilnehmeranzahl beschwert, es waren immer genau so viele, wie wir uns vorgenommen haben und möglich waren“, berichtet Seiter. Auch in diesem Jahr ist der Hauptwettbewerb über 550 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5,1 Kilometer Laufen wieder ausgebucht.

Start ist das Steinheimer Wellarium. Dort wird im sogenannten Jagdstartverfahren alle 20 Sekunden ein Starter oder Starterin ins Wasser geschickt. Geschwommen werden zehn Bahnen, ob Brust oder Kraul, darf jeder selbst entscheiden. Dann geht es auf dem Rad vom Riedstadion über Steinheim, Höpfigheim und den Lerchenhof wieder zurück zum Stadion. Die Laufstrecke führt von dort über den Kreisverkehr nach Höpfigheim, über die Felder nach Kleinbottwar und dann in den Zielbereich am Riedstadion. Am Start ist wieder ein bunt gemischtes Feld von Anfängerinnen und Anfängern über ambitionierte Hobbysportlerinnen und Hobbysportlern bis zu den Athletinnen und Athleten verschiedener Triathlonligen. Und wie bislang bei jeder Ausgabe geht auch Dauerteilnehmer Thomas Friedl an den Start.

Doch auch nach 25 Jahren lässt sich das Organisationsteam um Achim Seiter, Niklas Knoll und Amelie Gluma etwas Neues einfallen. In diesem Jahr führten die Veranstalter erstmals ein Solidaritätsmodell für die Startgebühr ein. Die reguläre Gebühr beläuft sich auf 45 Euro. Zudem steht ein ermäßigter Preis von 35 Euro zur Verfügung. Wer mehr zahlen kann und den Sport unterstützen möchte kann 55 Euro beisteuern.

Mit dem eazy.athlon startet zudem ein neuer Wettbewerb für alle, die den Dreikampf mal ausprobieren wollen. Los geht es mit einer 50-Meter-Bahn schwimmen, danach stehen 2 Kilometer Radfahren auf dem Plan und zum Abschluss gilt es 500 Meter zu laufen. Insbesondere Kinder sollen damit angesprochen werden. „Wir sind gespannt, wie es wird. Kinderwettbewerbe haben immer ihre eigene Dynamik“, sagt Seiter.

mz3athlon 2025

Family and Friends-Staffel

Neben dem Hauptlauf und dem eazy.athlon gibt es noch den Staffel-Wettbewerb. Starterinnen und Starter teilen sich die Aufgaben Schwimmen, Radfahren und Laufen und gehen als Dreierteams an den Start.

Zeitplan

Start des Start klassischen mz3athlon ist um 9.10 Uhr im Wellarium. Um 10.50 Uhr starten die Family and Friends-Staffeln. Der eazy.athlon beginnt dann ab 11.15 Uhr. Ziel für alle Teilnehmenden ist das Riedstadion.