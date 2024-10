MZ Run & Fun Day in Steinheim: Teilnehmerrückgang trübt die Stimmung nicht

MZ Run & Fun Day in Steinheim

17 Die Kinder haben auf der Laufstrecke, angefeuert von Geschwistern, Eltern und Großeltern, alles aus sich herausgeholt. Foto: avanti

Beim MZ Run & Fun Day des Bottwartal-Marathons gingen am Samstag knapp 1500 Kinder und Jugendliche auf die Laufstrecke. Dass es im Vorjahr trotz Regens mehr waren, könnte einen bestimmten Grund haben.











Die meisten Erinnerungen der jungen Teilnehmer an diesen Sporttag werden wohl einmal verblasst sein. Doch manches Highlight setzt sich vielleicht doch im Kopf fest. Die ersten Meter überhaupt bei einem Laufwettbewerb, an der Hand von Mama oder Papa? Die Anfeuerungen am Streckenrand? Die erste Medaille, die man um den Hals gehängt bekam? Oder gar der erste Pokal, den man gewann? Oder es sind ganz persönliche Momente – wie der unglückliche von Tom, der im Sprint wenige Meter vor der Ziellinie seinen Schuh verlor. Sapperlot! Der Starter vom SC Ilsfeld beim Zehntelmarathon nahm es gelassen, drehte um, um seinen Schuh zu holen und dann doch noch mit einem Lächeln zu finishen.