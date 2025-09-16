Mythen beim Einkauf im Check: Darf ich im Supermarkt naschen?

Mehr als 50 Münzen aufs Kassenband kippen? Warum das an der Supermarktkasse für Ärger sorgen kann und welche Einkaufsmythen sonst noch nicht stimmen, erklärt eine Verbraucherschützerin.
Die Trauben in der Supermarktauslage sehen aus wie gemalt - aber schmecken sie auch so süß, wie ich es gern habe? Könnte man da nicht einfach eine kosten? Wer sich da auf der sicheren Seite wähnt, liegt falsch: „Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Lebensmittel im Supermarkt zu probieren - also auch nicht die offenen Trauben oder Erdbeeren“, erklärt Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Denn vor dem Kauf gehören die Waren dem Supermarkt.