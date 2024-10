Mystery-Saga geht in die nächste Runde: David Harbour: Emotionales Finale der neuen Stranger Things-Staffel

1 Spielt in "Stranger Things" den Polizeichef Jim Hopper: US-Schauspieler David Harbour Foto: imago/UPI Photo

In einem Podcast gab "Stranger Things"-Star David Harbour Einblicke in die kommende fünfte Staffel der Mystery-Serie. Die finale Episode sei die beste der gesamten Serie - und habe beim Cast "hemmungsloses Weinen" ausgelöst.











Bereits zwischen der dritten und vierten Staffel der Mystery-Serie mussten die Fans rund drei Jahre lang warten. Durch den Streik der Hollywood-Autoren verschob sich schließlich auch der Produktionsstart der fünften und vermutlich letzten Staffel auf den Januar 2024. In einem Podcast gab Schauspieler David Harbour (49), der in der Serie den Polizeichef der von Dämonen heimgesuchten Kleinstadt Hawkins verkörpert, nun tiefere Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen.