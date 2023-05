1 Eines der im Yukon abgestürzten Rettungsflugzeuge. Foto: Andrew Gregg

Whithorse - Das Wetter war sonnig und klar, als das Transportflugzeug mit der Nummer 42-72469 an einem kalten Wintertag vom Militärflugplatz Elmendorf in Alaska abhob. Die 44 Passagiere und Crewmitglieder an Bord der Maschine vom Typ C-54 Skymaster hatten einen achtstündigen Flug nach Süden vor sich und alles sah nach Routine aus. Der Kalender im Cockpit zeigte den 26. Januar 1950. Der Pilot, seine siebenköpfige Besatzung sowie die 36 Militärangehörigen und Zivilisten waren auf dem Weg zur Great Falls Airforce Base im US-Staat Montana. Ihre Route sollte sie erst an die US-kanadische Grenze und danach über die Wildnis des kanadischen Nordens führen.