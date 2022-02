1 Eine Teilnehmerin bei einer Corona-Demo in Göppingen (hier ein Archivbild aus dem Dezember) soll am Montag mit einem Luftgewehr beschossen worden sein. Die Polizei ermittelt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner (Archiv)

Eine Teilnehmerin beim Göppinger „Spaziergang“ gegen die Corona-Einschränkungen ist offenbar mit einem Luftgewehr beschossen worden. Aber auch andere Erklärungen für den Vorfall stehen im Raum. Die Polizei wirkt ratlos.















Göppingen - Bei einem „Spaziergang“ von Kritikern der Corona-Einschränkungen hat es in Göppingen am Montagabend offenbar einen Zwischenfall gegeben: Wie die Polizei mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf eine 32-jährige Frau mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole geschossen wurde. Nach Angaben der Polizei meldete sich um kurz nach 19 Uhr eine 32-jährige Teilnehmerin des „Spaziergangs“ bei Beamten vor Ort und erklärte, sie habe in der Hauptstraße „einen Schmerz am unteren Rücken verspürt und in ihrer Jacke ein Luftgewehrgeschoss gefunden“. Nun werde ermittelt, was geschehen und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich ist.

Da ein Schuss aus einer Luftdruckwaffe im Getümmel nicht zu hören ist, gibt es auch noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Denkbar wäre nach Auskunft der Polizei auch, dass das Projektil schon in der Jackentasche seinen Weg auf die Demo fand. „Ob geschossen wurde, ist jetzt Gegenstand unserer Ermittlungen“, sagt der Polizeisprecher Wolfgang Jürgens. „Wir wissen nicht, was genau passiert ist.“ Allerdings sagt er zu einem möglichen Schuss auch: „Momentan gibt es keinen vernünftigen Zweifel daran.“ Ob das nur wenige Millimeter kleine Geschoss nun ballistisch untersucht wird, vermag Jürgens noch nicht zu sagen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass tatsächlich ein Schuss gefallen ist, werde die Tätersuche sehr schwierig. Die Polizei ist auf Aussagen von Zeugen angewiesen.

„Mit Entsetzen“ habe Oberbürgermeister Alex Maier auf Berichte über den Schuss aus einem Luftgewehr während der Corona-Proteste am Montagabend reagiert, teilt die Stadt Göppingen mit. „Wir lehnen jede Form von Gewalt strikt ab“, verurteilt Maier den Vorfall. „Dies gilt auch und erst recht im Zusammenhang mit Demonstrationen und Kundgebungen. Andere Meinungen als die eigene müssen respektiert und in Form einer offenen politischen Diskussion erörtert werden“, erklärt das Stadtoberhaupt. „Waffengebrauch ist in jeder Hinsicht inakzeptabel und juristisch zu ahnden.“

Auch in „mindestens 15 weiteren Gemeinden im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm“ habe es Proteste gegeben, berichtet die Polizei. Aus polizeilicher Sicht seien sie „weitgehend ruhig“ verlaufen.