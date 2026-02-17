Mysteriöser Tod in Barranquilla: Deutscher stirbt in Kolumbiens Karnevals-Hochburg

1 In der kolumbianischen Küstenstadt Barranquilla ist ein deutscher Tourist gestorben (Symbolfoto). Foto: imago images/VWPics/Daniel Garzon via www.imago-images.de

Mysteriöser Tod in Barranquilla: Zwei deutsche Touristen nehmen zwei Frauen mit ins Hotel – am Morgen ist einer von ihnen tot. Die Polizei ermittelt wegen eines Vergiftungsverdachts.











In der kolumbianischen Küstenstadt Barranquilla ist ein deutscher Tourist gestorben. Der 36-Jährige sei leblos in seinem Hotelzimmer im Stadtviertel Simón Bolívar gefunden worden, berichteten kolumbianische Medien unter Verweis auf die Polizei der Metropole. Demnach deuteten keine Spuren auf eine Gewalteinwirkung hin, die zum Tod des 36-Jährigen führte. Die Behörden gehen dem Verdacht einer Vergiftung nach. Ein weiterer, 55-jähriger Deutscher sei deutlich benommen in ein Krankenhaus gebracht worden, sein Zustand sei mittlerweile stabil.