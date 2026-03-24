HBO überrascht Fans mit dem ersten Szenenbild zur neuen "Harry Potter"-Serie. Der Streamingdienst heizt die Spannung zusätzlich an - in der Bildunterschrift steht nur ein mysteriöses "Tomorrow".

Das Warten für Potterheads hat ein Ende - zumindest was den ersten visuellen Eindruck angeht. HBO hat am Dienstag das erste offizielle Foto zur mit Spannung erwarteten "Harry Potter"-Serie veröffentlicht. Das Bild zeigt den jungen Hauptdarsteller Dominic McLaughlin in einer ikonischen Kulisse, die Fans sofort bekannt vorkommen dürfte.

Auf dem ersten offiziellen Szenenbild ist Dominic McLaughlin als Harry Potter zu sehen. Er trägt die klassische Gryffindor-Quidditch-Robe mit der Nummer 7 auf dem Rücken. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre, die sowohl den magischen Charme der ursprünglichen Filme einfängt als auch einen frischen, modernen Look verspricht.

Zudem spannt HBO seine Followerschaft auf die Folter: In der Bildunterschrift heißt es schlicht "Tomorrow". Was genau "morgen" passieren soll, ist nicht bekannt. Fans spekulieren, dass der Streamingdienst den ersten Trailer veröffentlichen könnte.

Das ist bereits bekannt zur "Harry Potter"-Serie

Die Serie wird als "Jahrzehnt-Projekt" geplant, wobei jede Staffel eines der sieben Bücher von J.K. Rowling adaptiert. Dies soll es den Machern ermöglichen, tiefer in die Nebenhandlungen und Charakterentwicklungen einzutauchen, die in den Filmen oft gekürzt werden mussten.

Dominic McLaughlin übernimmt die Titelrolle des Harry Potter, Alastair Stout und Arabella Stanton komplettieren das Trio als Ron Weasley und Hermine Granger. Die Riege der Erwachsenen wird von Schauspielgrößen wie John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall) und Paapa Essiedu (Severus Snape) angeführt. Nick Frost wird als der gutmütige Halbriese Rubeus Hagrid zu sehen sein.

Obwohl die Dreharbeiten bereits im vollen Gange sind, müssen sich Fans wohl noch etwas gedulden. HBO peilt derzeit einen Starttermin für Anfang 2027 an.