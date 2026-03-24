HBO überrascht Fans mit dem ersten Szenenbild zur neuen "Harry Potter"-Serie. Der Streamingdienst heizt die Spannung zusätzlich an - in der Bildunterschrift steht nur ein mysteriöses "Tomorrow".
Das Warten für Potterheads hat ein Ende - zumindest was den ersten visuellen Eindruck angeht. HBO hat am Dienstag das erste offizielle Foto zur mit Spannung erwarteten "Harry Potter"-Serie veröffentlicht. Das Bild zeigt den jungen Hauptdarsteller Dominic McLaughlin in einer ikonischen Kulisse, die Fans sofort bekannt vorkommen dürfte.