Mysteriöser Fall in Großbottwar: Wo war der Opel Meriva in der Nacht? Auto gestohlen und nach Unfall wieder zurückgebracht

Die Besitzerin eines Opel Meriva erwartete in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) am Mittwoch eine böse Überraschung. Ihr Auto stand beschädigt auf dem Parkplatz und war mit Raureif überzogen. Die Spuren deuten laut Polizei daraufhin, dass das Fahrzeug in der Nacht in einen Unfall verwickelt war und anschließend abgeschleppt wurde.

Die Polizei sieht sich in Großbottwar derzeit mit einem mysteriösen Fall konfrontiert: Offenbar wurde dort ein Auto gestohlen, das später in einen Unfall verwickelt war. Der Twist? Das Fahrzeug wurde wohl anschließend abgeschleppt und wieder zurück auf den ursprünglichen Parkplatz gestellt.

Stand der Wagen längere Zeit ungeschützt außerhalb des Orts?

Aufgefallen waren der Besitzerin bei ihrer Rückkehr am Mittwoch gegen 8.30 Uhr zunächst die Schäden im Frontbereich und am Heck ihres roten Opel Merivas, den sie am Marktplatz abgestellt hatte. Das Schadensbild deutete laut Polizei darauf hin, dass der Wagen abgeschleppt worden war. Im Gegensatz zu den übrigen Fahrzeugen vor Ort war der Opel zudem mit Raureif bedeckt und hatte feuchte Reifen.

Lesen Sie auch

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Opel Meriva am Abend zuvor oder in der Nacht von einem Unbekannten unerlaubt weggefahren wurde, der in einen Unfall verwickelt worden ist. Wer auch immer den Wagen fuhr, ließ ihn im weiteren Verlauf auf noch ungeklärte Weise abschleppen, um ihn wieder zurück auf den Parkplatz zu stellen. Der Raureif dürfte ein Hinweis darauf sein, dass das Fahrzeug längere Zeit ungeschützt außerhalb einer Ortschaft gestanden haben dürfte.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht nun Zeugen, die bei der Aufklärung des Falls helfen können – sei es, weil ihnen der rote Opel Meriva aufgefallen ist, oder weil sie einen Unfall beobachtet haben. Sowohl die Schadenshöhe, als auch der Ort des Unfalls sind bisher völlig unbekannt. Hinweise werden unter Telefon 0 71 44 / 90 00 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.