1 Tatort Neckartailfingen: Auf einem Wiesengrundstück nahe der Kreisstraße 1256 brannten am 12. April zwei Holzstapel. Foto: SDMG/Kaczor

Holzstöße, Gartenhütten und Heuballen in Flammen – allein in den vergangenen fünf Wochen gab es im Kreis Böblingen acht solcher Fälle, im Kreis Esslingen waren es sechs.









Auf den Fildern, im Aichtal, im nördlichen Schönbuch, zuletzt auch in Esslingen-Berkheim – breit gestreut in der Region gibt es seit Wochen eine auffällig gehäufte Zahl von Bränden. Immer stehen Holzstapel, Gartenhäuser oder Heuballen in Flammen. Ist da wieder ein Brandstifter unterwegs? Die Frage drängt sich auf, zumal es in den vergangenen Jahren immer mal wieder Brandstifter gab, die in ähnlicher Weise ihr Unwesen trieben. Zuletzt 2018/2019, als die Delikte vor allem im Rems-Murr-Kreis verübt wurden. Damals ging der Polizei nach umfangreichen Ermittlungen ein 38-Jähriger aus Kernen-Rommelshausen in die Fänge.