Mykonos: Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker machen gemeinsam Badeurlaub

Nach vier Jahren Ehe trennte sich das ehemalige Traumpaar Michelle Hunziker (48) und Eros Ramazzotti (61) im Jahr 2002, 2009 folgte dann auch die Scheidung. Doch bis heute sind der italienische Musiker und die Schweizer Moderatorin eine funktionierende Patchwork-Familie, die sich nicht nur um die gemeinsame Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti (28) kümmert, sondern natürlich auch um den Enkelsohn Cesare.

So verwundert es eigentlich kaum, dass Hunziker und Ramazzotti auch mehr als 20 Jahre nach der Trennung einen gemeinsamen Strandurlaub verbringen. "Das ist eine Familienangelegenheit", schreibt Hunziker inklusive Herzchen-Emoji zu mehreren Schnappschüssen in Badeklamotten auf Instagram, die sie, ihren Ex-Mann und die gemeinsame Tochter zeigen. Die Familie wirkt dabei ausgelassen, lacht und strahlt extreme Vertrautheit aus. Auf einem der Bilder drückt Aurora ihrem Papa sogar einen Kuss auf die Lippen. Auch Ramazzotti und Aurora teilten die Bilder auf ihren jeweiligen Accounts.

Auch der Verlobte von Aurora Hunziker-Ramazzotti ist im Urlaub dabei

Was weitere Posts verraten: Die drei befinden sich aktuell auf der griechischen Insel Mykonos. Und wie es sich für eine perfekte Patchwork-Familie gehört, darf natürlich auch die Familie der Tochter nicht fehlen. Weitere Bilder aus dem aktuellen Urlaub zeigen auch den Aurora-Verlobten Goffredo Cerza (29) sowie den gemeinsamen zweijährigen Sohn am Ägäischen Meer.

Auch im vergangenen September befanden sich Hunziker und Ramazzotti samt Tochter und Enkel bereits in einem gemeinsamen Urlaub - damals allerdings nicht am Strand, sondern in den Dolomiten zum Wandern. Hunziker hat aus ihrer im Jahr 2022 ebenfalls wieder geschiedenen Ehe mit Tomaso Trussardi (42) zwei weitere Töchter. Ob diese mit im Urlaub sind, ist bislang noch nicht bekannt.