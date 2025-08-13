Myasthenia gravis: Monica Seles über Erkrankung: Wie beim Tennis gibt sie nicht auf

Monica Seles hat öffentlich gemacht, dass sie an Myasthenia gravis erkrankt ist. Die einstmals große Rivalin von Steffi Graf möchte aber nicht aufgeben - wie schon damals auf dem Tennisplatz.
Die ehemalige Tennisspielerin Monica Seles (51) leidet an der neuromuskulären Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis, wie sie öffentlich gemacht hat. Bei der Krankheit kommt es zu einer Störung der Übertragung von Signalen zwischen Nerven und Muskeln. Seles, die sich 2008 als Tennisprofi verabschiedet hat und lange die größte Rivalin von Steffi Graf (56) war, zeigt sich aber kämpferisch.